中和國小附設幼兒園本學期教學主軸為「聽我說，我愛你」，30日攜手臺灣狗醫生協會，邀請經協會認證的狗醫生參與課程，普特幼兒在「魯蛋」的陪伴下，學習以正確的方式疼惜生命。教育局長張明文也現身幼兒園，與幼兒一同為動物梳毛、玩遊戲，傳達愛和關懷。毛小孩當醫生，讓新北的融合教育，更多元、更溫暖。

臺灣狗醫生協會表示，機構自2000年4月起參與國科會動物輔助治療計畫，奠定臺灣本土化動物輔助活動及治療的基礎規範及實施準則，目前已育出一百餘隻的授證狗醫生大使。而「魯蛋」於2018年12月通過協會認證並完成實習，目前為5歲6個月的大型薩摩耶犬，平常雖頑皮，但服務時總能展現狗醫生的專業，縱使孩子們對他又抱又摸，仍不改溫馴，深受孩子們喜愛。

「魯蛋」為5歲6個月的大型薩摩耶犬，平常雖頑皮，但服務時總能展現狗醫生的專業，縱使孩子們對他又抱又摸，仍不改溫馴，深受孩子們喜愛。(照片/新北教育局提供)

幼兒園主任周芷昀表示，老師們用心討論「聽我說，我愛你」課程，將愛延伸到家人、朋友，同時想到狗是人類最好的朋友，如果能邀請狗醫生到園所來，一定能創造愛的學習環境，讓普特幼兒感受到陪伴、耐心等待的力量。

中和國小附幼推動融合教學達14年，在北教大退休教授鄭麗月的指導下，經營接納、開放的學習環境。鄭麗月表示，運用融合教學環境，再讓孩子與狗醫生互動，滋養幼生的同理心與照顧心，與孩子分享不一樣的愛，落實生命教育。

自閉症的幼生霏霏(化名)，平常在教室較少和同學有言語、眼神上的互動，在人際交流上有顯著的障礙。活動剛開始，老師牽著霏霏靠近魯蛋時，孩子明顯的抗拒，並生氣的踱步。於是老師示範幫魯蛋梳毛、觸摸，當孩子看到他乖巧的態度後，情緒也漸趨穩定，甚至願意伸出一根手指頭觸碰魯蛋，到最後，竟可以跟魯蛋玩套圈圈，甚至安心地依偎在他旁邊。

魯蛋的主人說，魯蛋常常到各醫院、安養中心、養老院、學校，陪伴病患及孩子，讓他們在一成不變的生活中，增添樂趣，並且期待下次能有機會再見魯蛋。中和國小校長呂郁原也表示，「狗醫生」到幼兒園，讓孩子們有機會接觸動物、愛護動物，在溫馨的融合教學環境，學習尊重。狗醫生雖無法執行「治療」的醫療行為，但是確實達到療癒特殊寶貝身心靈的效果。

魯蛋的主人說，魯蛋常常到各醫院、安養中心、養老院、學校，陪伴病患及孩子，讓他們在一成不變的生活中，增添樂趣，並且期待下次能有機會再見魯蛋。(照片/新北教育局提供)

新北市教育局長張明文表示，目前有32園、165班參與學前普特融合教育，在輔導教授、巡迴輔導教師帶領下，教師們設計出各種融合課程模式與實施方法，協助有特殊需求的孩子，在接納的環境下，與普生互動，進而成長茁壯。期待未來有更多園所規畫主題課程，擴大融合教育之效，讓生命教育從小向下扎根。