新北市2004年起開始自編出版「擁夢飛翔」專書，紀錄10位突破逆境奮發向上學生的生命故事，教育局今在板橋國小舉辦《擁夢飛翔18》新書編輯開跑活動，教育局長張明文表示，「擁夢飛翔」專書不僅紀錄新北市楷模青年的奮鬥精神，肯定學子面對逆境的勇氣與毅力，更勉勵廣大學子面對生命挑戰都能發揮「擁夢飛翔」的正面能量，迎向光明。

教育局副局長歐人豪和10位勇者及其家長、老師、編輯教師，今皆至板橋國小，期盼透過採訪與紀錄10位勇者的生命故事，發揮社會正面影響力，每一年的擁夢飛翔專書由各校自由運用，多數學校作為班級共讀書或圖書館亮點書籍，融入課程與活動，發揮生命教育的教學意義。今年遴選的10位勇士囊括國小到高中職、大學各階段的學生。

教育局表示，自編出版的「擁夢飛翔」專書，邀請新北市專業且學養豐富的文編老師和美編老師，親自採訪、撰稿、編輯、出版，迄今已邁向第18集，這當中紀錄的勇者包含網壇明星詹詠然、亞運國標舞國手涂皜穎、滾球國手黃瀅芝等知名人物，也有許多迄今仍默默地耕耘奮鬥的生命勇者。

首次加入編輯團隊的板橋高中老師白依渟說，生命的價值常常在失去什麼的時候更顯出擁有的珍貴，這些孩子有一顆強韌光明的心，讓自己看到物質的匱乏或身體的不便都不足以阻礙他們向前跨步，很榮幸能成為編輯團隊的一份子，攜手做一件有意義的事。

主編楊玉珍老師說明，為了符應新時代的教育趨勢，今年將製作容易運用的10部勇者小短片，在編輯風格和文字內容上也更活潑豐富，期盼為讀者和學校親師生帶來有感且有影響力的故事。

深坑國小老師黃雅秀說，孩子們從課程中認知到故事主人翁不因為受挫而輕易放棄心中的理想，這一份堅持也讓學生們知道自己擁有的比別人多，應該要更有信心的去面對未來的挑戰。