本月19日是一年一度的消防日，內政部提早在今（10）日舉辦「111 年鳳凰獎楷模表揚典禮」，表揚73位來自全各地，無懼危險、投入各種救援工作的鳳凰獎楷模，行政院長蘇貞昌及內政部代理部長花敬群皆親赴現場對受獎楷模們表達肯定與感謝之意。

內政部指出，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次有73位獲獎者，分別為30位消防人員、29位義消人員、14位志工；花敬群表示，在任何災害事故中，都會看到消防、義消、救護及災害防救志工第一時間深入現場，即刻應變處置，讓民眾的生命財產安全獲得一定保障，這種犧牲奉獻、冒險犯難的精神，相當令人敬佩。

花敬群指出，面對科技生活中新型態災害，近年來政府積極提升整體防救災體系運作及應變效能，除積極完善訓練中心場所設備、強化災害防救志工救災裝備器材外，同時亦加強我國與美國、日本間的防救災訓練，並協助地方定期汰換各式老舊消防車輛，及辦理國家災害防救科技中心警報訊息平台維護等，目前已投入約16億經費，補助各項防救災裝備與訓練，未來也將持續投入預算，強化防救災能量。

此外，面對災害事故後可能帶來的創傷後壓力症候群，內政部也建立對第一線參與災害應變人員的心理照護機制，自去年5月起，已委託張老師基金會專家團隊，提供壓力檢測、團體諮商、個別諮商等服務，今年中央更專案挹注經費500元，以照護第一線參與災害應變人員的心理健康。

內政部表示，各項消防工作除了由全國1萬多名消防同仁努力執行外，民力運用也提供了很大的能量，目前有4萬多名義消、6000多名防火宣導志工、3000多名救護志工及6000多名災害防救志工朋友協勤，期望有志民眾能踴躍加入消防志工的行列，一起合作守護大家的生命財產安全。