簡單一個問候，就可能改變一個人一生。4度獲頒金運獎優良駕駛的統聯客運司機康煉傑，把乘客當朋友，每天載客時親切問好、時時體貼乘客需求，就有一名課業壓力大、情緒緊繃的學生，感受到康煉傑的關心，決定徹底調整自己心態，他特別寫信感謝、表示「您改變了我的態度，也算是救了我一命」。

「早安！」擔任公車駕駛的康煉傑，見到乘客上車不忘問好，發現有年長者搭車時也會提醒「小心，扶好！」他說，服務對交通運輸工作很重要，更是駕駛的價值與成就，即便得花費3分鐘幫身心障礙乘客固定輪椅，也不會覺得不耐煩，畢竟自己肩負乘客安全的責任，而道路安全更是駕駛必備的條件。

6年駕駛工作，康煉傑印象最深刻的是一名通勤學生來信，該名學生自述，因課業壓力大、心情很沉重，但看到康煉傑對乘客都親切打招呼，感動於他對工作的熱情，在沉悶生活中看到希望，也決定要改變自己。信中提到「遇見您之後，我就試著改變，在未來職場上，我也要當態度最好的那個人」，康煉傑說，很開心能啟動善的影響力。

每天駕駛幸福公車，康煉傑強調，服務乘客不是多出來的工作，而是讓關懷融入生活，有時乘客刷完卡還送上水果感謝，感覺心裡暖呼呼；獲頒金運獎優良駕駛時，看到父親臉上引以為傲的笑容，很開心「努力沒有讓老爸漏氣」，也希望透過自己的行動，扭轉旁人對公車駕駛的觀感。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中市公車客運有18家業者、駕駛數達1500名，每天發車8500多個班次，日前發生客運駕駛辱罵、毆打乘客等服務不當的事件，接著又發生公車撞死人重大事故，交通局除要求客運業者駕駛加強行車安全，也盼提升服務品質，駕駛們擔任輸運與行銷觀光責任，是城市重要角色。