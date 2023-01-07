112年加強重要節日安全維護工作起跑，大雅分局慰問協勤警察志工人員。(警方提供)

112年加強重要節日安全維護工作起跑，大雅分局慰問協勤警察志工人員。(警方提供)

112年加強重要節日安全維護工作起跑，大雅分局慰問協勤警察志工人員。(警方提供)

2023年「加強重要節日安全維護工作」開跑！自今年1月1日起至30日止，為期30日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸；春節連續假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是各警察機關犧牲假期投入警力最多的時刻，然警力有限，民力無窮。

大雅分局整合熟悉地區特性與環境背景等優勢之警察志工力量，協助提供與治安、交通有關之具體服務，期讓市民安心，歡度一個安全、平安、順遂的春節。

警方指出，為鼓勵警察志工工作士氣，大雅分局分局長賈立民與志工中隊中隊長張愛却，於昨日上午至各分駐(派出)所慰問協勤警察志工，並致贈春節慰問金，以此感謝全體志工人員過去一年來對社會的無私奉獻，並提醒所有志工伙伴，辛勞協勤時也別忘了自身安全及注意身體保健。

大雅分局長賈立民表示，感謝志工夥伴全力協助警察維護春節期間服務民眾工作，期為本轄建構一個「平安、祥和、快樂」的春節假期。

賈立民強調，本次加強重要節日安全維護工作期間，大雅分局除於人潮壅擠處設置機動派出所，及時提供民眾服務外，更貼心提供民眾(含外僑)「舉家外出住居安全服務」，有需要申請的民眾，可撥打或親赴大雅分局及各分駐(派出)所申請，讓春節期間外出民眾能安心出遊。