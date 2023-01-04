員警迅速到場逮捕扮演搶匪的豬八戒。（北投警分局提供）

年節將近，北投警分局為強化轄內金融機構、銀樓等財物資金匯集處所安全維護，避免成為歹徒下手目標，1月3日上午11時，在裕民六路的「台北市第五信用合作社石牌分社」舉辦防搶暨攔截圍捕演練，增進行員反應與員警線上整合能力。

北投警分局人員打扮成豬八戒、小丑潘尼懷斯、黑魔女，充作搶匪，進入台北市第五信用合作社石牌分社假借要領警示帳戶內的贓款，不給領就開槍行搶，員警接獲通報迅速到場，迫使行搶的犯嫌於現場棄械投降，再設立重重圍捕點，最後與士林分局於攔截圍捕點拘捕逃逸犯嫌。展現出北投分局對於犯罪零容忍與快速打繫的決心。

北投分局呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。

若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，並迅速撥打「110」報案，以利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。