年關將近，為加強金融業者對強盜、搶奪案件的應變能力，桃園市大園警分局今日下午結合大園區農會辦理防搶演練，由於過程相當逼真，歹徒又穿著奇裝異服行搶，甚至還有同夥被丟包的搞笑劇情，讓圍觀民眾印象深刻。

演練過程逼真，歹徒又穿著奇裝異服行搶，甚至還有同夥被丟包的搞笑劇情，讓圍觀民眾印象深刻。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方表示，此次演練是模擬3名歹徒開車於銀行外觀察內部情形，趁行員忙碌疏於防範之際，持槍闖入並對空鳴槍，喝令行員交出現金，行員取鈔的同時趁機按下警鈴報警。

歹徒聽到警鈴大響後倉皇逃逸，沒想到因太過緊張丟包其中一名同夥，巡邏員警據報趕到，立即衝上前將被丟包歹徒手中的槍枝奪下並予以制伏，另2名歹徒雖開車逃逸，但仍被線上警網圍捕攔截，雙雙落網，由於演練過程逼真，也吸引附近民眾駐足查看。

大園分局表示，農曆年節將近，民眾提領大量現鈔需求增加，各金融機構易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪等犯罪。此次辦理防搶演練，除提升金融機構行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，同時也提醒民眾，提領大筆現金時應結伴同行，必要時也可聯繫警察協助護送返家，降低被行搶的機會。