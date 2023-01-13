北市74歲張姓老翁，日前到銀行欲提領15萬元，並開通50萬元轉帳額度，行員察覺有異，通報警方到場協助，松山警分局民有派出所員警陳昀妍立即趕赴現場，成功攔阻張翁被騙。

張翁日前在臉書投資社團聽信一名自稱理財顧問網友的說詞，指手上有一檔國外新創產業基金，立即購入可賺取大筆收益，對方並不時寒暄問暖博取張翁信任。張翁不疑有他，遂前往銀行要提領15萬元，行員見他神情慌張，懷疑他可能被騙，馬上通知警方到場協助。

陳員詢問張翁領款用途，張翁支吾表示要裝潢住處，員警技巧性以陪同他至住處確認施工品質為由，欲陪同張翁回家，張翁才改口稱該筆款項是要用於投資，因不諳網路銀行轉帳，故依照對方指示，提領現金後再臨櫃匯款。

警方發現，張翁沒有對方的相關資料及電話，僅以社群軟體聯繫，遂再三勸說張翁勿輕信來路不明的網路投資。最後在警方及行員耐心勸說下，張翁始打消匯款念頭，成功保住15萬元積蓄。

松山分局表示，年關將至，民眾陸續領到年終獎金及紅包，令詐騙集團趁機行騙，若看見「保證高額獲利」、「短投資高報酬」、「小額投資穩賺不賠」等廣告詞，都是常見的詐騙集團手法和話術，如接獲相關詐騙電話，可撥打165反詐騙專線諮詢。