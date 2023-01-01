不滿年終獎金兩樣情，長榮航勤今（1）日因多位員工臨時請假，導致地勤人力不足，嚴重衝擊長榮航空航班，據了解交通部長王國材已與長榮航空董事長林寶水連絡，民航局晚間也發新聞稿表示民航局長林國顯已經先後致電長榮航空與長榮航勤高層，除要求維護旅客權益，也要求儘速與員工溝通、化解僵局。

根據民航局掌握資訊，長榮航勤疫情前有員工2490人，目前有1890人，今日早上原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。截至今晚7點，共79班次航班受影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

民航局表示，由於這些員工均是臨時請假，長榮航空與長榮航勤截至今晚仍無法掌握明日可出勤人數，林國顯也於今日先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實維護旅客權益，並儘速與同仁溝通。

由於明天仍可能有員工請假，林國顯要求陳有玉設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。對於員工目前提出的訴求，林國顯也希望長榮航勤經營階層能正面、積極地與同仁溝通。

林國顯表示，地勤業這幾年受疫情影響，經營環境確實相當嚴峻，但不管疫情前、疫情期間或逐步解封的現在，地勤員工工作辛苦也是不爭事實；希望公司能體諒同仁辛勞，真的有難處，也應誠懇向員工說明。他也要求長榮航空應積極掌握長榮航勤各種情況，並將可能出現的影響提前告知旅客，並透過協助簽轉等方式，降低衝擊，維護旅客權益。