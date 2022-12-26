國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇喊出進立法院要國安局長陳明通下台，現卻傳出陳明通深受蔡英文總統信任，在蔡2024年卸任前仍可穩坐國安局長職位。王鴻薇26日痛批，這是蔡政府最大的笑話跟污點，任用一位踐踏學術倫理、說謊的國安局長，不只可笑，也充分顯現台灣的國安危機。

「這是蔡政府最大的笑話跟污點。」王鴻薇今在松江路民權東路口拜票時強調，前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦都因為論文抄襲被台大撤銷學位，陳明通迄今安坐在國安局長位置上，更深獲蔡英文信任，等同蔡英文任用了一個踐踏學術倫理、說謊的國安局長，相當可笑。

她表示，國安局長由總統任命，陳明通之所以換不掉，必定是深受蔡信任，卻也突顯蔡英文決策圈太小的事實，充分顯現出台灣的國安危機。

此外，由於王鴻薇過去批評民進黨涉黑，昨日卻在台北市議會正、副議長選舉中投給葉林傳，遭質疑雙標。王回應，葉林傳不只得到國民黨議員支持，更獲得他黨認同，若吳怡農團隊一直誣指葉林傳是黑道，完全是在污辱台北市議員的智慧。