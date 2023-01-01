蔡總統循例發表2023年元旦談話，在全球面對新冠疫情已3年的壓力下，表達願意對大陸疫情提供必要協助，但從行政院長蘇貞昌第一時間對小三通復航，直指大陸人會來台搶藥的仇恨心態，很難令人不去質疑蔡政府此刻宣稱會伸出援手，會不會又是一場騙局？

兩岸關係冰封，大陸國家主席習近平發表2023新年賀詞，在兩岸部分提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」，相較2022新年賀詞指「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。」態度上放軟許多。

對於習近平的說法，蔡英文做出回應，認為習是用一個比較和緩的方式來表達，但仍提醒北京當局，台灣周邊解放軍的軍事活動並無助於兩岸關係及區域和平穩定。

事實上，從這陣子美軍及解放軍釋出的訊息，美中軍機南海上空「鬥機」，顯露出美中在台海周邊軍事活動的緊張，與美軍在南海活動有極大關係，中美軍事對抗，台灣不該成為強國的棋子。蔡英文向北京提出透過對話化解分歧，卻始終停留在喊話階段；民進黨也有人主張把「抗中保台」論述換成「和平保台」，但若無法先向對岸遞出橄欖枝，將淪為空談和話術。

領導人的智慧決定兩岸和平或戰爭，有人可以讓兩岸經貿交流、人民往來旅遊；但也有人讓台海緊張對峙，兵凶戰危。面對2023兩岸新局，蔡英文又強調戰爭從來都不是解決問題的選項，期蔡政府能主動和對岸展開和平對話，而不是像才喊出1800億還稅於民，隔天就否決一樣，繼續用「讀稿機」來欺騙人民。