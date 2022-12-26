英國威廉王子與凱特王妃昨（25）日公開9歲喬治小王子（Prince George）親手繪製的耶誕節卡片，上頭是一頭以水彩繪製的馴鹿，畫作充滿細節，讓王室迷大讚「有天份」、「想買」。外媒則指出，小喬治可能是遺傳了祖父查爾斯國王及曾祖父、已故菲立普親王的藝術天份，兩人都擅長繪畫。

威廉與凱特昨日在推特、Instagram官方帳號上分享長子喬治手繪的耶誕卡，他們在推文中寫道「耶誕快樂，來自喬治」，並且秀出一張馴鹿的水彩畫。畫面中的背景呈現了不同層次的深藍色，中間是一頭馴鹿，馴鹿黑色的心型鼻頭上積了一小撮白雪，牠的身體及鹿角上還分別站了一隻橘色小鳥，馴鹿的左眼似乎正盯著背上的小鳥朋友，整張卡片充滿細節。

Happy Christmas!



🎨 by George pic.twitter.com/59wXHYx0vb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 25, 2022

這張卡片公開至今已獲得數十萬人按讚，外媒形容小喬治的「秘密天賦」公開了，王室迷一面倒大讚他「有藝術天份」，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）指出，許多網友留言卡片「很可愛」，並且提議明年可以放手讓小喬治製作耶誕卡片義賣。

有網友說，「太讚！如果是慈善耶誕卡，那我會成為第一個客人」；另一名網友說，「也許喬治可以早點開始慈善活動，在皇家商店販售耶誕卡片，然後將利潤捐給兒童慈善機構？」

另據《時人》（People）雜誌、英國「新聞協會」（PA Media）報導，小喬治的繪畫天份可能得自74歲祖父查爾斯國王（King Charles III）及曾祖父、已故菲立普親王（Prince Philip）真傳。

查爾斯原本就以擅長水彩畫聞名，他的作品多以風景畫為主，蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）及查爾斯自己位在格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格羅夫莊園（Highgrove）就經常出現在畫作中。

今年10月，查爾斯一幅以巴爾莫勒爾堡為主體的水彩畫就在拍賣中拍出約6500美元（新台幣近20萬元）高價，比原先估價的675美元（約新台幣2萬元）高出10倍。

JUST IN: #BNNUK Reports.



An autographed print of a Balmoral Castle painting by Britain's current monarch King Charles III has been sold 10 times the estimated cost at auction. #KingCharlesIII #BalmoralCastle #Painting pic.twitter.com/hj6H0kUacR — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 22, 2022

King Charles' Painting of Balmoral Castle Sells for $6,500 https://t.co/Q3gOb7NeoV — People (@people) October 21, 2022

今年稍早查爾斯也舉辦個人畫展，展出79幅水彩畫。他表示繪畫讓自己的部分靈魂「恢復精力」，是從事其他活動無法達到的效果。

2022年初，查爾斯在倫敦展出79幅個人水彩畫作。

已故菲立普親王也對藝術及設計感興趣，他尤其擅長油畫，根據皇家收藏信託（Royal Collection Trust）官網介紹，親王的油畫畫作以風景畫為主。