VIVIZ特別準備小驚喜「Morning Call 」讓粉絲現場錄音。（年代MUCH提供）

韓國女團「VIVIZ」31日擔任桃園跨年晚會壓軸，，一連帶來4首歌曲〈LOVEADE〉、〈Red Sun!〉、〈Time for the Moon Night〉、〈Love Love Love〉，不畏寒冷穿上皮短款褲和短裙大秀美腿、小蠻腰。而女團出身的宇珊也不甘示弱的向VIVIZ挑戰「倍數舞蹈」，以快轉過的音樂大跳VIVIZ的歌曲〈Rum Pum Pum〉，只見宇珊賣力跟上音樂，VIVIZ則輕鬆加入，最後宇珊更反問：「我有沒有資格加入你們團體？」沒想到VIVIZ竟立刻讓出一個位置，讓宇珊相當興奮。

主持人黃子佼也分別詢問VIVIZ成員2023年的新希望，EUNHA表示：「好久沒有見到台灣的粉絲了，希望2023年能跟台灣粉絲度過美好的時間，祝大家健康幸福」，SINB則說：「希望2023年可以努力展現更多樣的面貌，要辦見面會倒不如辦演唱會！」最後UMJI也說，「希望粉絲們可以更加健康，更加幸福！」寵粉的VIVIZ也特別準備小驚喜「Morning Call 」讓粉絲現場錄音，分別喊出「寶貝起來了」、「親愛的起來囉」、「起來了嗎！很好」，超有誠意的表演內容，讓粉絲相當滿足，台下應援聲不間斷！