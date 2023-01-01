「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」去年12月31日下午5時30分在新竹縣政府前廣場熱鬧登場，邀請金曲歌王趙傳、周興哲、鼓鼓呂思緯等超過10組超強卡司輪番登場，還有180秒華麗絢爛煙火秀、近百攤市集攤位、汽車摸彩等活動。

「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」由小鐘、ALBEE、那那大師、鏝鏝攜手主持，主辦單位更獨家邀請到金曲歌王趙傳，他一連飆唱經典歌單〈我是一隻小小鳥〉、〈我很醜可是我很溫柔〉等，讓民眾大飽耳福。情歌王子周興哲以溫柔嗓音帶來耳熟能詳的〈怎麼了〉、〈我很快樂〉等曲目，讓民眾聽到如癡如醉。

連續3年贊助舉辦跨年晚會的新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔表示，此次跨年晚會特別用心規劃，不僅有精彩表演，更有美食攤位，還有180秒高空煙火秀，在疫情逐漸解封的當下，藉由跨年活動的歡樂氣氛，期望早點回歸正常生活。

新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶也對公益慈善跨年晚會給予大力支持，透過活動帶動人潮，促進竹縣觀光發展。當天無法到場的民眾可鎖定中視新聞YT頻道及楊文科(縣長)FB從下午5點半就全程直播「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」，中視頻道(CH10)則從晚上8點開始也同步轉播。