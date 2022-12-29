嘉義縣新科議員黃啟豪素人初次參選，就以10,001票拿下該選區最高票數，並創下該選區歷年最高得票紀錄，由於黃啟豪父親，前嘉義縣議會祕書長黃尚文長年熱心公益、支持藝文活動，同樣本著回饋社會的心，黃啟豪與父親將縣議員選舉補助款30萬元捐給3個弱勢及兒少安置機構，只留下1票30元補助款，黃啟豪說，這30元是用來提醒自己不忘參選的初衷。

黃啟豪也與若竹兒庇護工廠員工一起製作牛軋糖，體驗製作過程的辛勞。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第一次參選就獲得許多選民的認同與支持，黃啟豪決定將補助款30萬30元中的30萬元捐給弱勢團體及兒少安置機構，只保留1票的補助款30元，目前30萬補助款已分別捐給若竹兒教育基金會、嘉義縣私立仲埔教養院、天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園，過程中黃啟豪也與若竹兒庇護工廠員工一起製作牛軋糖，體驗製作過程的辛勞，讓員工們倍感窩心。

嘉義縣新科議員黃啟豪與父親黃尚文將縣議員選舉補助款30萬元捐給3個弱勢及兒少安置機構，只留下1票30元補助款。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃啟豪表示，1萬張選票代表1萬個鄉親的支持，他將這1萬個鄉親的支持集結成愛，與父親聯手做愛心，幫助弱勢族群，讓弱勢族群在寒冬中感受到社會的溫暖。

嘉義縣新科議員黃啟豪與父親黃尚文將縣議員選舉補助款30萬元捐給3個弱勢及兒少安置機構，只留下1票30元補助款。（黃啟豪服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

若竹兒教育基金會董事長林朋輝感謝黃啟豪和黃尚文長期對若竹兒的關心，尤其在寒冷時節送來捐款，滿滿的愛溫暖了所有若竹兒，至於仲埔教養院是收容中度以上智能障礙者，黃家父子的捐款讓院方萬分感謝。安仁家園院長謝孟潔說，疫情導致社服單位募款不易，這筆捐款就像耶誕老人送來禮物。