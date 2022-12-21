民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka入主縣府雖以失敗收場，但她在聖誕節前夕，宣布將「選舉補助款」與「政治獻金結餘」共逾101萬元經費，分別捐給天主教會花蓮教區與慈善社福公益團體，實踐選前對選民的承諾。（摘自Kolas Yotaka臉書）

九合一選舉落幕，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka以4萬7845票，輸給國民黨縣長徐榛蔚9萬6645票，入主縣府雖以失敗收場，但她在聖誕節前夕，將「選舉補助款」與「政治獻金結餘」共逾101萬元經費，分別捐給天主教會花蓮教區與慈善社福公益團體，實踐選前對選民的承諾。

Kolas選前曾允諾，選後會將「選舉補助款」、「政治獻金結餘」兩筆款項全數捐出，捐給918震災重建使用及縣內經濟弱勢者，並強調因為選民投票給她才有這些補助款，所以這些錢，全數要給花蓮。

隨九合一選舉落幕近1個月，Kolas今晚在個人臉書發文說明此次選舉，獲得選委會1票30元的補助款共143萬5350元，不過依黨內規定，黨徵召或提名的候選人需繳回每票10元的舉補助款，因此剩下95萬6900元，再加上各界捐款的政治獻金並付清所有開銷後，結餘5萬4944元，兩筆款項總和為101萬1844元。

Kolas說她在上周五收到選舉補助款，並在今天向天主教會花蓮教區主教公署報告，將51萬1844元捐給天主教會，協助南區因918強震毀損的松浦天主堂與樂合天主堂重建；另外50萬元，則將分別捐給花蓮不同的慈善與社福公益團體，預計下周對外說明。

Kolas坦言，2座教堂遭強震震毀目前已被打掉，但重建經費高達數千萬元，且募款困難，希望大家可共同為天主堂募款，不要讓天主堂在寒流中，更顯孤單，相信太平洋的聖誕節可以不用那麼冷，花蓮其實可以很溫暖。

Kolas最後也向連任成功的徐榛蔚喊話，12月25日是就職日，希望花蓮縣政府不要只是辦活動消費節日與基督信仰，就職同時也為災區提出實質的重建計畫。