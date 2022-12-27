國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，張芳麗是資深的市議員同志，很遺憾看到這樣的結果。（張志康攝）

國民黨基隆市黨部27日下午召開考紀會，討論基隆市議會議長跑票案，經與會的人員一致通過，將涉及議長選舉跑票的市議員張芳麗開除黨籍。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，先前黨部在假投票時，便已宣示將祭出黨紀，只得嚴正處置。

國民黨基隆市黨部下午3時召開考紀會，雖然是閉門會議，但會議中的發言者都義憤填膺，吳國勝會後受訪時指出，20日在黨部進行黨籍議員假投票時，便已經宣布，此次的議長選舉關係重大，若違反黨籍議員的共識跑票，將會祭出黨紀處分。

吳國勝說，很遺憾資深議員張芳麗還是在最後關頭做出了這樣的選擇，事後許多藍營的支持者及黨員都充分表示憤慨，認為國民黨應該嚴正處置以正視聽。在這樣的情況下，黨部召開考紀會，在與會的黨代表充分討論後，以全票通過開除張芳麗黨籍的提案。接下來這項決議將會報黨中央核可。

基隆市資深議員張芳麗在25日的市議會議長選舉中，將正副議長的票投給民進黨的童子瑋及親民黨楊秀玉，導致國民黨提名的正副議長蔡旺璉及何淑萍落選。

張芳麗表示，沒關係，隨他們（國民黨）愛怎樣就怎樣，反正國民黨總是將過錯往別人身上塞，她最後仍表示：「謝謝國民黨幾十年來的栽培」。