民進黨中常委陳茂松日前點名立委王美惠服務處主任徐文志在嘉義市長選舉時替對手輔選，雖然徐文志已表明要退出民進黨，今晚市黨部執行委員會決議將徐文志違紀助選案送交評議委員會予以除名處分，徐文志批市黨部是毫無底線的政治廝殺，他早已宣示退黨，市黨部卻再大張旗鼓，以開除黨籍方式卸責是花式甩鍋，根本無法遮掩敗選後的心虛與醜態。

市黨部今晚舉行執委會，因主委請假，由委員互推黃盈智擔任主席，會中就黨中央來函陳茂松於檢舉徐文志於選舉期間，在網路社群替嘉義市長黃敏惠助選一事，依黨紀律評議裁決條例，交付所屬地方黨部處理，與會委員一致認定徐文志違紀助選案證據確鑿，觸犯黨紀律評議裁決條例第15條第1款「公開發表支持非本黨提名候選人之言論」違紀助選行為，12位委員除1人不表意見，決議通過送交評議委員會予以除名處分。

另有執行委員提臨時動議，建請黨中央就立委王美惠服務處首席顧問，新科黨籍市議員黃敏修違反黨團「一致性投票」決議，公開跑票並發文公開抨擊黨籍中常委，嚴重損害民進黨形象一事，建請中央執行委員會依黨章規定予以除名處分，臨時動議同樣獲與會委員一致通過。

得知市黨部執委會開會結果，徐文志發表聲明，指市黨部執委會的新聞稿，未反映會中執委的不同意見，毫無底線的政治廝殺，實在令人寒徹心扉，並批市黨部是花式甩鍋。

徐文志表示，他從未在公開群組評論嘉義市兩黨市長候選人的優劣，也從未公開發表不利於民進黨候選人的言論，私底下與一位朋友一對一私訊，卻被盜圖，成為有心人利用的工具，「我也是受害者」，倘若盜圖私訊可以做為開除黨籍的理由，以後所有黨員的每則私訊，是否都要經過審查才能發出？試問，台灣是鉗制言論自由的共產國家嗎？

徐文志說，他過去和黨籍候選人在網路上的糾結，在此次選戰中一直隱忍未發，亦從未對外披露，此即他沒有阻礙輔選團隊努力，選戰中他一直噤聲不語，就是最好的證明，他既未參與兩黨市長的競選活動，也未涉足選戰，戰犯之說太荒謬，顯係別有用心！

徐文志強調，他2013年首任嘉義市小英之友會會長，組織百工百業及社會上中道、理性的力量為民進黨拓展票源，2020年嚮應小英總統號召菁英入黨，倡議以社會力務實改革，一路走來，自忖無愧於初心。

徐文志反問嘉義市黨部黃家與中常委陳茂松在數次選戰中又出多少力？有何臉面指責別人為戰犯？指嘉義市黨部已淪為黨內派系打壓異己的工具，更逼使曾為民進黨盡力輔選的黃敏修退黨明志，個人深表痛心與不捨！

徐文志重申，他加入民進黨，非為貪圖黨公職之權位而來，爾後何去何從，也尚在未定之數，他現在全心投入嘉邑行善團的志業，以實際行動行善利他、關懷弱勢、愛台灣、愛鄉土，對於那些濫用權力，在政治利益中殺伐的人，要如何為自己找卸責的理由，將莫須有的罪名栽贓給他，只能說社會自有公道，也自有公評，「本人來去坦蕩，一切隨緣」！