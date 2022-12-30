九合一選戰過後，國民黨對部分縣市黨部主委將微調。曾遊走藍白的前立委李嘉進之子李縉穎，確定將接新竹市黨部主委。該人事也被解讀是為2024在野非綠大聯盟布局。

知情人士表示，李縉穎之前同舟計畫回黨，他一直對國民黨有想法，也很忠心耿耿，但2020年期間是因為不能接受當時的總統候選人韓國瑜出線，才跟很多黨內年輕人一樣出走，加入鴻海創辦人郭台銘陣營。

知情人士說，李縉穎此次願意回黨一起打拚，因為現在的國民黨走回中道理性路線，黨主席朱立倫考慮他的高科技、年輕的背景等綜合條件，國民黨新竹市黨部主委蠻適合的，才賦予李到地方開拓支持的任務。

知情人士坦言，李縉穎過往與新任新竹市長高虹安為同事，可望有良好互動，也是李縉穎獲邀出任新竹市黨部主委原因。據了解，李昨天已展開拜會藍營地方人士請益。藍營人士表示，李這個人事，象徵非綠大聯盟某種程度的整合。

黨務人士表示，新竹市黨部主委人事任命，兼有年輕化、專職化與在野合作等多重意義，但因包含苗栗縣黨部在內，有諸多縣黨部主委都將微調，相關人事流程還在跑，正式發布還要一些時間，屆時會有幾個縣市黨部主委人事一起發布。

黨務人士說，這波地方黨部主委人事調整，也是黨中央對2022九合一選舉期間，各縣市黨部操盤情形的檢討與改革，未來將加強黨中央對地方黨務的掌控。