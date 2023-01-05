李康生（左起）、郭雪芙、姜寧合體宣傳《山中森林》。（粘耿豪攝）

導演姜寧攜演員李康生、郭雪芙5日出席電影《山中森林》記者會，聊到郭雪芙跟邱勝翊（王子）因在這部片演出情侶而爆緋聞，她說就把緋聞當成宣傳，兩人也覺得很好笑，「我們認識10幾年，但沒有特別一起工作過，拍片之前有找一個表演老師教課，因為上課這個課我們才變熟。」

郭雪芙說有次和王子跟劇組同仁一起約吃飯，結果不知為何大家都沒到，獨留兩人到場，孤男寡女就在尷尬的氣氛中用餐。郭雪芙說緋聞並沒影響兩人友情，演出情侶的感情只在拍攝當下，她苦笑說：「反正前面傳過好幾個了。」

片中郭雪芙有場戲是用鑲鉚釘的包包甩在李康生身上，因為是打真的，讓李康生直呼痛，但為了演出黑道大哥的氣度，他只能用手檔。兩人首度合作，郭雪芙說：「一開始覺得康生哥不講話很恐怖，合作之後才發現人很nice跟peace。」李康生則說原本以為她是偶像女星，拍攝後才發覺她演技很好。

郭雪芙還有一場跟王子上演浪漫婚禮的戲碼，她說拍婚禮戲不容易，因為新娘子穿婚紗都很辛苦，禮服穿整天很緊，上廁所穿脫又不容易，若自己有天結婚辦婚禮，希望能簡單一點，走個沙灘海島風。

另郭雪芙之前女團Dream Girls隊友李毓芬，推出新歌〈再見公主〉，短短幾天Youtube點閱率即破億，被虧是「破億神曲」，遭疑網軍灌水買太兇，是否有聽過這事？她說自己有聽過這首歌，讚電子旋律好聽、親哥哥也覺得不錯，但沒問過李毓芬這件事、沒有跟對方聊過。