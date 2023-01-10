張耀仁（左）和黃姵嘉（右）領養木村樹。（華視提供）

楊子儀、張耀仁、黃姵嘉主演的《再見之後》，講述穿越生死愛情的三角關係，尋找遺失的最愛；楊子儀在劇中飾演「許智然」又同時飾演「杜凱威」，為了切換身分不漏接，曾經作為乩身的楊子儀做足了功課：「這跟神明進來身體的起駕很不一樣，在演戲時，要清楚透露角色切換的關鍵，和耀仁討論細節，最後決定用扶眼鏡的動作；但我們也遇到一個狀況，即便同樣動作，我和耀仁展現出來的味道也截然不同，希望觀眾細細觀察，我在劇中的『智然』切換。」

靈魂交替的楊子儀和張耀仁，必須互相了解對方的生活細節，在拍攝現場，楊子儀的眼神總是繞著張耀仁，被問及是否遇過跨性別的情感問題，「我以前讀的是男校，有兩個男性朋友，原本都各自有女友，十年之後再次聯絡，就是收到他們倆的紅色炸彈。」而被問及自己是否曾有被男生告白經驗，他透露：「讀在男校時，情人節當天也有收到巧克力，基本上都是其他班同學送的。」他更加碼爆料：「隨著年紀越長，被同性示好的次數越增加，剛好跟這部劇的角色心境有些雷同。」

張耀仁對於被湊對楊子儀，他也很「智然」回答：「我自己結婚生子，也接受同性相戀的朋友們，情感是不分性別的。」談及劇中許智然對杜凱威是否有情愫，他秘的回答：「為什麼只有智然能夠看到凱威？某種程度上，兩人一定有共通的情感面吧？後面劇情會有意想不到的轉折，請大家一定要看下去!」

《再見之後》第三集講述黃姵嘉和張耀仁的愛犬「木村樹」是如何踏入兩人的愛情生活；這隻最佳男主「犬」的亮眼演技，被公認木村樹是影帝級的神犬，連金鐘視后黃姵嘉不禁讚嘆：「我覺得木村樹真的很神，他都知道鏡頭在哪裡，甚至連走位都很厲害！」劇中飾演黃姵嘉的爸爸伊正也分享：「狗真的是可以撫慰人心的動物，牠在片場是我們的提神維他命。」

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》故事敘述一個是消失七年的初戀男友杜凱威（張耀仁飾），一個是陰錯陽差的相親對象醫師許智然（楊子儀飾），當再見之後，仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾）真愛會降臨在哪裡？《再見之後》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。