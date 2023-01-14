《牛車來去》演員臧芮軒、 葛丞、康乃星、楊子儀、米可白、楊烈、安心亞、蕭景鴻、潘逸安、廖錦德到年貨大街造勢。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》演員手繪牛燈籠。（公視、禾豐製作提供）

安心亞發送《牛車來去》紅包袋給民眾。（公視、禾豐製作提供）

安心亞手繪可愛牛燈籠。（公視、禾豐製作提供）

公視時代生活劇《牛車來去》選在14日首播日，由導演李岳峰親率安心亞、楊烈、米可白、楊子儀、蕭景鴻、臧芮軒、葛丞、潘逸安、廖錦德等人到年貨大街掃街造勢，親手發送紅包袋等相關贈品，引起民眾爭相拍照，人潮瞬間擠爆。女主角安心亞日前被網友留言嗆：「台語先去練好再來演戲啦！」她當時回對方：「請你看正片，我講的台語，再來說我。謝謝！」她今也再次強調雖然本人台語不太輪轉，但拍戲時早就一句一句都練好了！

安心亞表示，花絮影片中的她，是在台詞以外，用自己的語氣介紹角色，講的台語確實不是那麼流利，但她為了拍這部戲特別跟媽媽練習台語，不管是咬字或語氣都很用心練習，「我的每句台詞都是媽媽一句一句錄給我的！因為媽媽是道地的南部人。」拍戲期間在南部鄉下，她也努力學習農婦的講話和行為等，「李岳峰導演對戲很嚴格，我覺得導演說喜歡我的演出，那我相信我應該有做到演好『阿春』的表現。」

她坦言，接下這部戲時，心想自己會講台語，但拿到劇本時發現很多台詞都是俚語，確實有倒抽一口氣，幸好媽媽幫她把每句台詞都錄下，她再一句一句跟著練、熟背，這也是入行多年後媽媽第一次參與她的工作，「我媽媽很開心得意！」

被問今年過年要包多少紅包給媽媽？安心亞說：「我賺錢都交給媽媽，媽媽會幫我理財，存摺本和印章平常就是媽媽在保管，我只有一張提款卡，所以紅包應該是我媽包給我吧！」她說今年春節過年除了很開心可以放鬆休息，也想好好在家追劇，還要陪媽媽去做她想做的事情，「是我放假想送給自己的小確幸。」

楊子儀日前確診現在還在恢復體力中，所以放棄原先安排帶媽媽出國的行程，「因為確診後體力變得很差，我還在調養身體，所以決定待在家。近日也剛辦完我外婆的告別式，我們還是會依循一直以來的習慣，回外婆家與其他家人團聚，我覺得一家人平平安安享受年夜飯就很開心」。

米可白工作滿檔，除了主持兒童節目同時也正在趕拍戲，春節有拍戲空檔還是會回鹿港幫忙爸媽賣餅，「年節時我們家餅店特別忙，我已經把《牛車來去》海報貼在我家餅店門前。往年也有很多粉絲趁年節來找我買餅、拍照」。她說家裡習俗是她會跟媽媽去廟裡吃平安湯圓，祈求一家人平安，並透露今年4月她想帶家人出國度假，好好聯絡感情。潘逸安則要帶2個小孩回南部鄉下玩，讓小孩在南部陽光普照的好天氣盡情遊玩，也讓爸媽抱孫子享受天倫之樂。

《牛車來去》劇中除了全台語，楊子儀、臧芮軒、廖錦德都要說不少日語台詞，劇組安排日語老師幫演員們先調整說日語的嘴型，再將日文台詞錄音給演員們練習，但因為硬背有時對日語的細節音調不夠了解，日文純熟的楊烈就擔當演員們的日文指導。楊子儀笑說：「拍戲6個月到劇後配音，我們要講日文的人全部都一直打電話，請教烈哥我們日語台詞的唸法細節。很感謝烈哥給我們很多幫助。」

演員們現場也畫牛在紅燈籠上，過程中笑聲連連，楊烈說：「我們畫牛表達我們戲中的年代生活上是缺不了牛的，牛跟人之間的情感互動不是言語可以形容的。」楊子儀特別在燈籠上寫「牝」 字，他說：「因為農業時期沒有錢雕神像的人家，會在紅紙上寫牝字，以此代表天地萬物來祭拜它。這是母牛的意思，在道家裡面也代表孕育萬物，以此祝福大家生生不息。」