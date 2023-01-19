127名北一女中樂儀旗隊學生今年元旦代表台灣，參加美國加州玫瑰花車大遊行，睽違18年再次站上國際舞台。台北市長蔣萬安19日至北一女中表揚學生並自曝「終於可以大大方方走進北一女校園」，因為唸建中時只能在北一女校門站崗，偷看心儀的小綠綠，引來全場哄堂大笑。

台北市長蔣萬安（中）19日前往北一女慰勉訪美樂儀隊載譽歸國，並贈送獎勵金與北一女儀隊同學一同合影。（陳俊吉攝）

北一女樂儀旗隊學生日前赴美，參加年度盛事美國加州玫瑰花車大遊行，這也是暌違18年後再度獲邀，總計11天行程、共3場表演，完美演出也讓台灣再次被國際看見。蔣萬安今到北一女慰勉樂儀旗隊學生，感謝學生為國爭光，並致贈10萬元獎金。

台北市長蔣萬安19日至北一女中表揚今年元旦代表台灣，參加美國加州玫瑰花車大遊行的樂儀旗隊學生。（陳薏云攝）

蔣萬安開頭致詞表示，「終於可以大大方方走進北一女校園」，以前唸建中時，只能穿著卡其制服在校門口站崗，不敢走進北一女校園，還自曝當時心儀的高中女生是穿著小綠綠制服，但話鋒一轉，馬上說太太石舫亘是就讀宜蘭蘭陽女中，當年也是校內樂儀旗隊的指揮。

而蔣萬安事後被問及當時等心儀女生下課心情，蔣萬安先笑稱「我求生慾很強」，後表示，那時候的確因為學校也很近，有時候會來這邊門口來站崗，然後相約同學一起去補習，都有滿滿的回憶。疑似怕太座生氣，不敢再提起心儀女生。

另蔣萬安也說，北一女樂儀旗隊在美國表演期間，他在台灣全程關注每次演出，看著學生在國際舞台上揮舞著國旗、台北市市旗，看到國內外媒體大篇幅報導，甚至有學生登上國際媒體的封面，有著滿滿的感動，感謝北一女樂儀旗隊讓世界看到台灣，是真正的台灣之光。

北一女校長陳智源說，這次是自己第一次到美國，也是第一次帶領這麼多學生出國，感謝學生堅持不懈全力以赴的精神，讓全世界看到台北市的優質教育、台灣文化的展現。

而就讀高二的旗隊隊長路紹彤也回憶起當時表演過程，表示正式演出時不同於學校平淡的練習，沿路上的觀眾很熱情歡呼鼓掌，不吝表達他們的稱讚，有人喊著「北一女、台灣之光」，讓每一位隊員都相當感動以及感激。

不過又要出國比賽，又要準備期末考，儀隊總隊長吳圻均就笑稱，當時就在飯店準備一間會議室，早上表演，該玩的時候好好玩，晚上再到會議室溫書。