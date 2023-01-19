民進黨台北市議員何孟樺、林延鳳昨（18）日踢爆，收到市長蔣萬安所送、有其全家福合照的新年禮盒，批評蔣以台灣燈會名義夾帶自我宣傳的新年祝福賀卡。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，其實新年禮盒與賀卡是分開，卡片也是蔣萬安自掏腰包印製的，她嘲諷，綠營不查證就抹黑，最近的品質「真是下滑到海平面以下」。

針對綠營質疑，台北市政府發言人羅旺哲表示，今年適逢台灣燈會在台北，賀禮主要是希望協助推廣台北觀光，特別致送「光源兔」的餅乾，推廣台灣燈會，蔣萬安即將迎接3寶到來，很希望運用全家福賀卡向大家分享喜悅。

徐巧芯昨在臉書發文指出，最近綠營在打一個極其無聊的議題，即說蔣萬安贈送的年節禮物「外包裝是台灣燈會的宣傳，但裡面是全家福賀卡，用公帑宣傳自己全家」。但事實是，那張卡片跟台灣燈會的禮盒是分開的，同時，那張卡片是蔣萬安自掏腰包印製的，根本不是用公帑，「自己出的錢愛印什麼都可以吧，要你管？」

徐巧芯直言，禮盒是禮盒，卡片是卡片，她在收到時，也很明顯是兩樣東西，「根本沒有什麼外面裡面」，徐也狠酸，一個過年禮盒外加一張年節賀卡，綠營也能不查證就抹黑，最近的品質「真是下滑到海平面以下」。