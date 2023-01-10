何妤玟近日在衛視中文台《一袋女王》分享另一半媽媽令人驚奇的奇葩事蹟，何妤玟表示30歲時曾和一位小5歲還在美國念大學的ABC交往，對方媽媽覺得身為藝人的何妤玟肯定會帶壞單純的兒子，所以要求何妤玟提供MSN、手機及家中電話，每次只要找不到兒子，她就會急call何妤玟，結果卻讓她意外抓包男友偷吃。

何妤玟說男友媽媽知道兩人交往後，覺得何妤玟會帶壞還在美國就讀大學的單純兒子，這讓進演藝圈前就讀政大的何妤玟相當不服氣，再加上她跟男友是在夜店認識，可見對方比她玩得更早，一切的偏見都讓何妤玟心懷芥蒂。

有次春假，男友為了想看何妤玟，瞞著媽媽偷偷用她的哩程數，換了一張免費機票回到台灣，沒想到恰巧遇到男友媽媽打電話到男友美國住處，發現他人不在美國而且回來台灣也沒說，這讓不知情的何妤玟變成害兒子不好好讀書的代罪羔羊，也從這次開始，男友媽媽只要找不到兒子，就會打電話給何妤玟，而且為了怕何妤玟不接手機，男友媽媽還透過兒子要到了何妤玟的MSN跟家中電話。

果然，有次男友媽媽又找不到兒子，立刻打電話給何妤玟，不管何妤玟如何解釋都不聽，還硬開MSN跟她視訊。後來何妤玟跟男友感情變淡，兩人也比較少聯絡，沒想到男友媽媽堅持何妤玟一定要打電話給男友，她雖然生氣但也照做，沒想到電話另一頭竟然是一個女生的聲音，當場抓包男友偷吃，氣炸的何妤玟，立刻回撥給男友媽媽，暴氣表示，「我找到你兒子了，我還找到另外一個女的啦！」隨即把電話掛了。雖然後來男友有打電話來解釋，說是一起去夜店的朋友喝醉，所以先載回家休息，何妤玟也不囉嗦，斷然跟男友分手。