台中市昨天深夜發生一起母嬰雙亡車禍，1家三口深夜去吃麥當勞沒吃成，返家走過學士路和英才路口竟遭公車撞擊，全家深夜出門。32歲伊拉克籍男子Azeez帶愛妻、1歲稚子吃宵夜遇劫竟天人永隔，他今天雙眼泛淚悲痛地說，司機速度真的很快，他們就差一點點，就過馬路了。

32歲伊拉克籍男子Azeez與台灣籍30歲妻子李女，以嬰兒車推1歲兒子，昨天深夜11時許徒步在北區學士路和英才路路口過馬路時，被從後方而來的公車撞上，母、嬰當場沒生命跡象，送醫不治，而父親受傷仍在醫院醫治中。

伊拉克籍男子Azeez1家3口去吃宵夜竟遭公車撞擊母嬰雙亡，他去年還在網路貼出兒子剛出身的照片，留言「兒子跟爸爸一樣帥」，愛子之情溢於言表。（翻攝網站）

Azeez去年7月間還在臉書曬出子剛出生照，還驕傲地留言「兒子跟爸爸一樣帥」，愛子之情溢於言表。豈料，1家3口深夜出門境遇此劫難，與愛妻嫩子竟天人永隔。

目睹妻兒慘死輪下的Azeez心情悲痛，雙眼泛淚地說，昨天晚上10時許多，老婆想吃麥當勞，夫妻推著嬰兒車帶兒子走到學士路的麥當勞，但麥當勞沒營業，夫妻推著嬰兒車要回家，走斑馬線過馬路，行人號誌燈還有30多秒，1輛公車「真的速度很快」，「我們幾乎全過斑馬線了」。

據了解，公車駕駛說，他當時綠燈左轉，因現場光線昏暗，沒注意有行人，感覺車後方碰撞到才停車，下車察看發現撞到人了。

有目擊民眾說，1家三口過馬路時，交通號誌是綠燈且走在斑馬線上，公車從右後方而來撞到3人，公車駕駛沒踩剎車可能是因視線死角沒看到行人。警方進一步調閱監視器影像釐清車禍肇事原因。