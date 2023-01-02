台62萬瑞快速道路2日凌晨發生砂石車自撞標誌鋼架的意外，警消及一工處協助處理。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

台62萬瑞快速道路2日凌晨發生砂石車自撞標誌鋼架的意外，警消及一工處協助處理。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

新年連假期間，基隆市七堵區台62萬瑞快速道路2日早晨，在接近大華系統交流附近竟然出現塞車，原來是2日凌晨，有一部砂石車在行經此地時，不明原因自撞路邊的標誌桿，造成右側的車頭全毁，所幸邱姓駕駛並未受到嚴重傷害，詳細的肇事原因，還有待警方進一步釐清。

2日凌晨2時20分，基隆市消防局119勤務中心接獲民眾報案，指台62萬瑞快速道路瑞芳往萬里方向，在接近大華系統交通道附近，有一部砂石車發生車禍。消防局立刻派遣暖暖分隊前往救援。

消防人員趕到現場時，發現這部砂石車不明原因撞上了自強隧道前指引車輛行駛大華交通道出口的標誌桿，車頭全毁。消防人員急忙上前救助，所幸撞擊點是在右側，駕駛邱姓男子並未受到太嚴重的傷害，也並未受困、意識清楚，經消防人員協助下，將邱姓駕駛送往基隆長庚醫院急救。

車禍現場由基隆市警察局第三分局七堵派出所接手處理，據了解，邱姓駕駛在行經此地時，因為下雨路面溼滑，邱姓駕駛發現車輛打滑失控，一頭撞上了台62萬瑞快速道路上的標誌鋼架。

在事發後，為保障用路人安全，七堵派出所員警封閉了萬瑞快速道路的外側車道，並通知公路總局第一工程處協助現場排除。早上7時56分，一工處到場進行砂石車的拖吊，將車輛排除後，便進行外側車道的路面清理，一直到8時52分，萬瑞快速公路才恢復正常行駛。

警方指出，經對邱性駕駛實施酒測，酒測值為零，對於事發原因，還有待進一步釐清。