前立委陳賴素美任職桃園縣、桃園市議員時，涉嫌找人頭、低薪高報詐領助理費，2006年至2016年間詐領785萬餘元。陳賴素美坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，桃園地檢署依公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌起訴。

桃園地檢署調查，陳賴素美是桃園縣第16、17屆議員、桃園市第1屆議員，陳賴素美認識傅姓房仲業者、姜姓殯葬業負責人、羅姓家管，明知道3人並非助理，卻還是拿來當人頭，使議會將薪資、年終，匯到3人帳戶，共詐得723萬9750元。此外陳賴高報陳姓、王姓、王姓助理薪資，共詐得61萬9452元。

等每月議會將薪資匯入人頭、助理帳戶後，陳賴再自行提款，或者由人頭將錢領出給陳賴，10年來詐領助理費多達785萬9202元，用來支付私人日常及政治活動開銷。檢方認為，陳賴素美是民代代表，屬於有法定職務權限的公務員。另外傅姓、姜姓、羅姓雖非公務員，但是與身為公務員的陳賴素美一起犯案，也以共同正犯論，至於其他助理則是不知道薪資被高報。

檢方也考量，陳賴素美在偵查中坦承，並將犯罪所得全數繳回，請法院依貪汙治罪條例減輕其刑。

陳賴素美2005年當選第16屆桃園縣楊梅選區議員後3度連任議員，2016年挑戰桃園市第2選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委選舉，擊敗當時的立委廖正井勝選，拿下8萬9792票，得票率超過5成，還是全桃園6個選區中最高票，她也在2014年至2016年期間，擔任民進黨桃園市黨部主委。不過2019年在黨內初選敗給現任立委黃世杰，未能連任。