剛被抓過最安全？ 警回馬槍再抓西昌街麻將場6成熟面孔

北市萬華區西昌街一處麻將賭場，本月2日才剛因違法聚賭遭警方破獲，陳姓負責人一交保又恢復營業，萬華警方6日持搜索票查緝，再次查獲32名賭客，以及陳姓負責人、韓姓員工，並查扣抽頭金、賭資以及籌碼，而陳姓負責人故態復萌，賭客屢次被抓竟也不會害怕，訊後依賭博罪送辦。

警方表示，為執行「2023年加強重要節日安全維護工作」，獲悉西昌街上一處以休閒館名義開門營業，裡面卻是麻將館，每人、每將抽取100元茶水費，甚至以摸彩活動為噱頭，只要摸中與身分證字號、手機號碼尾數相同的號碼，可以免去100元的茶水費，藉以鼓勵賭客「打得越多、機會越多」。

員警本月2日查獲36名賭客，隔天發現陳姓負責人又大張旗鼓，在原地復生，甚至為了讓顧客回流，打著「剛被抓過最安全」、「砲彈不會掉在同一個地方」警方不會二次上門等話術，邀集賭客回籠，警方得知賭場座無虛席。

員警6日再次上門，當場發現32名賭客，比對名單後，發現與4日前抓到的人，竟有6成是「老班底」，同時查扣抽頭金9200元、賭資8萬餘元、籌碼9萬餘點及賭具一批，同時將陳姓負責人、韓姓員工以及32名賭客，依違反賭博罪送辦。

萬華分局呼籲，賭博是萬惡深淵，傾家蕩產者大有人在，時值年關將近，地下經濟經營者蠢蠢欲動，打算大撈「過年財」，法律無假期，警方將於年節期間加強打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。