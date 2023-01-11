港股10日略微下跌後，11日早段開盤漲逾百點。

香港信報報導，恒指開盤漲132點報21,463，隨後最低至21,425點，之後重拾升勢，10時前曾升334點，最高至21,665，創2022年7月8日以來高位。

國指開盤漲41點報7,304。科指開盤漲29點或0.65％報4,588。

個股方面，阿里巴巴開盤漲2.5％報112.2港幣。騰訊開盤漲2％報369.8港幣。友邦開盤漲0.9％報87.1港幣。新地開盤跌0.6％報107.9港幣。京東開盤跌1.4％報246.6港幣。