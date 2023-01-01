中國最大的深地油氣田塔里木油田2022年油氣產量當量達3310萬噸，再創歷史新高，同比淨增128萬噸，其中生產石油液體736萬噸、天然氣323億立方米，油氣產量當量已連續6年保持超百萬噸增長。

據陸媒《經濟日報》報導，塔里木油田是中國大陸深地油氣勘探開發主戰場和西氣東輸主力氣源地，被中共定位為「全國最大超深油氣生產基地」，以率先建成中國式現代化世界一流能源企業為戰略目標。號稱要「一手抓油氣增儲上產，一手抓新能源快發展」，推動油氣產量一年一跨越。

報導說，33年來塔里木油田已累計生產油氣當量超過4.7億噸，發現並開發了32個大中型油氣田，鑽探的「超深井」數量占大陸的80%以上，找到的超深層儲量占3/4。自2020年塔里木油田油氣產量當量突破3000萬噸的基礎上，2021年達到3182萬噸，2022年達到3310萬噸，每年呈現百萬噸遞增趨勢。

此外，《中新社》也指出，在油田綠色低碳轉型方面，塔里木油田2022年建成中國首條零碳沙漠公路，200兆瓦光伏發電基地，塔西南天然氣綜合利用工程核心工藝裝置建成投產，邁向油氣和新能源協同發展格局。