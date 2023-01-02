今（2）日是元旦連假收假日，公路總局表示，上午各路段目前路況順暢，預計下午至晚間台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統等8路段將會開始出現返工車潮。

另昨日下午時段全國部分觀光路段及主要幹線路段有車流量較高情形，包含台2線大武崙至萬里路段雙向、淡水路段雙向、台 3 線大湖路段雙向、台7線慈湖路段雙向、台14甲線合歡山路段雙向、台21線九龍路口至水社路段日月潭周邊及台26線楓港至墾丁南向，皆有出現短暫壅塞。

公路總局協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共行駛6082班次，疏運10萬9214人，疏運人數較111年同期減少9％；東部國道客運路線共行駛1519班次，疏運2萬5359人，疏運人數較111年同期減少5％。