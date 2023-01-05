台中捷運因應行動支付市場蓬勃發展，積極打造全方位支付環境，去年12月7日行動支付建置招標案決標，今年1月3日已與廠商簽訂合約，預計今年第4季起可陸續啟用，屆時掃描QR Code、持信用卡感應就能進出閘門，乘車更便利。

中捷公司表示，中捷除現行使用電子票證、自發單程票與旅遊票乘車外，為落實智慧公共運輸服務目標，積極推動行動支付，將在現有無障礙閘門上安裝及整合信用卡感應與QR Code掃描設備，未來民眾除了現行電子票卡外，也可選擇使用行動裝置出示條碼、感應式信用卡進出閘門。

中捷表示，這項服務對國外旅客來，可以輕鬆持用信用卡搭乘中捷，享受更舒適便捷的搭乘體驗，預計今年第4季起陸續開放使用。

隨著各項防疫措施逐漸鬆綁，民眾出遊增加，多項活動在捷運周邊舉辦，帶動民眾搭乘意願，中捷公司表示，將持續精進，提供優質服務與多樣的支付方式，進一步提升台中市大眾運輸使用率。