春節連假省道易壅塞路段及時段（北上）。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

春節連續假期即將到來，幾乎所有民眾會安排返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，交通部公路總局表示，1月19日至29日將執行春節連假交通疏運計畫，公布春節易壅塞的24處省道路段，而目前客運車票僅售出6.34％，公總建議民眾可多搭客運，減輕疏運負擔。

公路總局預估，春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等，除預判尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，例如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等。

台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於1月24至26日（初三至初五）封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線，可享半價優惠。凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，也可享1段票或基本里程免費優惠。

目前東、西部客運總計提供7萬班次及231萬座位數，各業者已開始販售預售票，但截至1月3日止，國道客運總售出1萬5249張，只佔可售張數6.34％，顯示尚有充裕座位可供預訂，公總呼籲民眾多加利用客運返鄉和出遊，減少道路車流。