中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增2萬5245例本土新冠肺炎個案、398例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日COVID-19新增2萬5245例本土病例，新增的病例數較上週三少8085例，減少約24.3%。

指揮中心表示，個案分布為新北市(5264例)，台中市(3201例)，高雄市(2894例)，桃園市(2771例)，台北市(2759例)，台南市(1990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，台東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

今天確診個案中新增46例死亡，年齡最小為一名3個月大男嬰，無慢性病史，未接種新冠疫苗，12月30日家屬起床時發現小孩昏迷無反應，緊急由救護車送至醫院時已無生命徵象，新冠快篩陰性但PCR陽性確診（Ct值39），急救無效死亡。經法醫相驗開立死亡診斷為呼吸衰竭、新冠檢測陽性、疑似溢奶。

還有一名30多歲女性，有糖尿病、慢性腎臟病史，曾接種4劑疫苗，12月23日確診，1月2日死亡，死因為嚴重特殊傳染性肺炎、末期腎臟病、呼吸衰竭、糖尿病。

指揮中心統計，截至今日兒童死亡共41例，包括腦炎14例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎9例、敗血症4例、心肌炎1例、哮吼1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

指揮中心說明，今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。截至目前國內累計907萬9228例本土病例。2020年起累計1萬5635例本土死亡病例。