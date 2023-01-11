中央流行疫情指揮中心今公布最新的大陸來台旅客落地採檢結果，整體陽性率略降，為12.6%。另外，金馬小三通入境採檢結果，仍維持高達18.9％的陽性率。發言人莊人祥表示，主要原因是旅客來自廈門，反映當地疫情。

大陸自1月8日起全境開放，但各國考量其境內疫情仍在高峰，紛紛提高大陸入境旅客的防疫措施，台灣自1月1日起針對大陸入境直飛四航點旅客執行唾液PCR篩檢措施。

指揮中心表示，1月9日大陸入境來台旅客採檢結果，自桃園機場入境旅客1332人，陽性180人。自松山機場入境旅客有283人，陽性數為204人。總計1615人入境，陽性數204人，陽性率為12.6%。

不過透過金馬春節交通專案入境旅客採檢狀況，陽性率卻持續高達19%。指揮中心統計，1月9日入境132人中，25人陽性，陽性率為18.9%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，小三通陽性率較高的原因主要和旅客來的地方有關，主要是來自廈門，反映當地疫情，至於其他四個航點，因為還有綜合其他地區來的旅客。

有專家建議加強對小三通旅客防疫措施，莊人祥表示，若是要血清抗體採檢，可能不適用來自大陸的旅客，因大陸打的是滅活疫苗，驗出陽性，會無法分辨是因為確診還是因為打疫苗所導致的結果，實施上有困難。