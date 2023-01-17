本土疫情連續8天下降。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬9658例本土個案、312例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周二少4845例，減少約19.8%。

指揮中心表示，今日新增之1萬9658例本土病例，個案分布為新北市(3931例)，高雄市(2468例)，台中市(2,419例)，台北市(2114例)，桃園市(1926例)，台南市(1,672例)，彰化縣(904例)，苗栗縣(543例)，新竹縣(540例)，新竹市(509例)，雲林縣(429例)，屏東縣(423例)，南投縣(323例)，基隆市(289例)，嘉義縣(276例)，宜蘭縣(271例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(177例)，臺東縣(118例)，金門縣(71例)，澎湖縣(42例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為12例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於去年5月21日至今年1月14日。

指揮中心說明，今日新增312例境外移入個案中，為210例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年10月30日至今年1月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計919萬9401例本土病例。2020年起累計1萬5883例本土死亡個案。