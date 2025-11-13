有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，把國、高中學生的上課時間延後至上午10點，下課時間仍維持下午4點，希望藉此改善學生長期睡眠不足問題，同時提升學習效率。教育部今天回應，此提案贊成與反對意見兩極，因牽涉家長接受、學校作息及管理、學生安全等層面，此等重大教育工程尚不宜貿然推動。

教育部指出，依據課綱規定，高級中等學校教育階段課程規劃，學生在校上課每周35節，已明定各類型學校學生應修的課程學分數及其畢業學分數，若縮減學生上課時間由原來的8點至10點上課，預計減少上午2節課授課時間，每周減少10節課，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，也將學生課間活動時間壓縮。

國中教育階段學習總節數，7至8年級為33－35節，9年級為32至35節，每節45分鐘，各校應依課程綱要規定規劃課表；倘延後上課時間，依現行課程綱要節數規定，需延後1節課以上放學時間至16時30分以後，無法於建議時間內進行課程安排，且將影響課間緩衝時間安排，未必利於學生獲得適當休息時間。

另外，依地方制度法及課綱規定，國民中學學生在校作息及各項非學習節數活動，由各校依地方政府相關規定自行安排，作息時間調整屬於地方政府權責，實務上多由地方政府考量地方特性差異、交通狀況、學生安全及家長工作型態、接送需求等各項因素，訂定行政規範，經教育部國教署112年度調查各地方政府對於國民中學延後上學意見，與114年10月28日諮詢會議地方政府所提意見一致，皆是「維持現狀」。

教育部表示，此次提案後引發熱議，贊成與反對意見兩極化，此情況與109年類案評估情況相似，尤其在國中階段的上課時間調整，各界意見仍差異大，於諮詢會議中各與會代表亦指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，此等重大教育工程尚不宜貿然推動。

針對國民中學早自習採彈性機制、避免強制早自習部分，教育部表示，國教署將參考國家衛生研究院提供青少年睡眠生理時鐘、睡眠對青少年影響的研究，鼓勵地方政府就地方需求進行考量，研議早自習彈性制或試辦機制可行性，並評估辦理專家諮詢。

同時，將持續向各國高中宣導，於訂定學生在校作息時間相關規定時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，並落實「兒童權利公約」第31條規定，維護學生休息及健康權利，就午休、課間休息時間予適當衡酌調整，以幫助學生在校生活時，有較充裕的休息及緩衝時間，促進學生身心健康發展。