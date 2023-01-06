交通部台鐵局因應2023年春節連續假期旅運需求，原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，並已開放訂票，考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，決定再加開212列次加班車，以滿足旅客需求。

第2波加班車1月19日至29日包括對號列車東部幹線（樹林-台北-台東）加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線（彰化-台北-花蓮）（新竹-台北-花蓮）加開26列次，另（彰化-蘇澳）加開20列次區間快車（經海線)。

總計今年春節連續假期疏運，台鐵共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12％。

本次再加開班次訂於1月10日凌晨0時起，同步開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。

台鐵表示，今年元旦疏運整體列車準點率達95.94％，較去年元旦連假準點率87.95％提升7.99個百分點，行車事件數亦由去年16件降低為5件。春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護，提供旅客更優質舒適及準點服務。