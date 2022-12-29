由衛福部社會及家庭署辦理之「社區金點獎」28日在台北市國父紀念館大會堂舉行頒獎典禮，表揚致力於社區照顧關懷據點貢獻卓著的標竿團體、個人及績優長照服務人員。金門縣金城鎮東門里社區照顧關懷據點榮獲社區照顧關懷據點組金點之星團體獎，衛生局長照中心照顧管理專員李蓓霜獲得長照服務專業人員優選獎，表現優異。

金門縣衛生局副局長李金治與金城鎮長李誠智等人特別前往頒獎典禮會場為東門里社區照顧關懷據點全體人員加油打氣，由社區理事長陳媽愛代表上台領獎，從衛福部社會及家庭署長簡慧娟手上接到金點獎獎座，評審團也特別肯定東門里據點雖沒有華麗寬敞的場地，志工們卻依然充滿服務熱忱，提供長者水電修繕、外展服務，連結各項資源，建立關懷照護流程，攜手促進長者健康，值得肯定。

縣府指出，全國目前有4702處社區照顧關懷據點，為發掘優質據點，衛生福利部社會及家庭署主辦「2022年社區金點獎」表揚活動，該署於活動前二個月即公布入圍名單30處據點，東門里社區照顧關懷據點能入圍已是難能可貴，最終能脫穎而出，榮獲社區照顧關懷據點組金點之星（團體獎），讓全國看見金門縣在推動社區照顧關懷據點的努力，提供社區適切的初級預防照顧服務。

縣府社會處表示，近年雖受疫情影響，各據點仍發展出多元服務課程與特色，所有投入據點服務的幹部與志工都值得敬佩。截至2022年11月，金門縣已布建42處社區照顧關懷據點，其中35處辦定期共餐服務，同時提供關懷訪視、健康促進、諮詢轉介等服務，期待能讓地區長者都能走進據點，一起參加健康促進活動，結交友伴，齊聚享用營養餐點，度過快樂的銀髮生活，也鼓勵初老照顧中老、老老的長者，強調社區的共生、共好、共融。