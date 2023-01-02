南投縣人口高齡化，為照顧長輩生活，南投縣衛生局在全縣建置156家C級巷弄長照站，提供健康、亞健康或失智、失能前期的長者，在社區就近取得社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能等服務，去年參與的長者高達2萬2000多人。

衛生局長陳南松表示，社區是長輩熟悉的環境，也是長輩與他人建立互動距離最近、最便利的場所，更是親朋老友相聚的所在，因此，C級巷弄長照站，就是以社區及居家為出發點，發展出整合型照顧服務，提供友善關懷與長照服務，讓長輩可以在熟悉的環境在地安老。

陳姓阿公原本每天都窩在家裡看電視，等家人回來，到社區長照站後，生活變得多采多姿，除了和朋友互動，還學習才藝和運動；他說以前每天都在家裡看電視、對著門口發呆，等兒子下班回家，現在每天到社區的巷弄長照站參加活動，天天都能跟老同學們運動上課、一起用餐，生活過得充實又有意義。

衛生局表示，民眾若有長期照護相關問題，可洽詢全國統一專線1966，即可轉接到各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線電話（049）2209595；也可利用南投縣衛生局網站─長期照顧網路線上申請服務。