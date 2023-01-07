寒流一波波，位於南投縣與花蓮縣交界的合歡山，吸引民眾上山追雪，今年雪季勤務將延續至2月28日，由於高山氣候嚴寒多變，且行車較危險，南投縣衛生局協調縣內6家急救責任醫院，在昆陽設置雪季醫療站，提供第一時間緊急醫療救護。

埔里基督教醫院醫師許經緯說，雪季醫療站就醫病患以高山症居多，多數表示頭痛、頭暈，給予氧氣及保暖後多可改善，他也提醒上山民眾，應緩慢上升適應高度變化，可避免高山症狀，也必須備妥禦寒裝備，有心血管疾病患者或高齡長輩，應評估自身狀況再前往。

南投縣衛生局長陳南松表示，距離合歡山最近的醫療站是清境假日醫療站，路程近40分鐘，如遇大量上山遊客而且車多壅塞，時間會更延遲，由於高山氣候嚴寒多變，遊客易有高山症發作情況，且下雪或地面結冰時，行車危險較易發生意外，為保障上山遊客安全，雪季期間，在昆陽休息站設置雪季救護站，可大幅縮短高山急症病患，獲得醫療救護的時間，每年雪季醫療站約服務300位個案，其中以高山症、失溫居多。

合歡山昆陽假日醫療站，位於昆陽休息站，國定假日與例假日當日上午8點，至收假日下午5點，提供醫療服務。

陳南松提醒民眾，上山賞雪時，務必做好保暖及高山適應準備，尤其心血管疾病患者及長輩，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋都不可少，並採多層次的洋蔥式穿法；如果發生頭暈、無力、想吐等身體不適症狀，勿在山上逗留，應盡速下山並盡快就醫。