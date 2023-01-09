地圖中穿插六甲代表古廟、建築、埤塘、鳥類等，讓民眾走訪老樹地點之餘，亦能順便遊賞附近景點。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市六甲區、位於台1線省道旁的落羽松林最為大眾所熟知，但轄內仍有不少具特色的老樹待遊客發掘，六甲區公所特別走訪轄內，列出17種別有特色的老樹，結合周邊埤塘景致，發行摺頁地圖，帶領民眾尋覓在地的水與綠。

六甲老樹及埤塘周邊地圖摺頁內容。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

六甲區公所至今已推出美食導覽地圖、觀光旅遊地圖、老屋觀光地圖、松愜意地圖、埤塘地圖、古廟風情地圖等地圖摺頁，迎接本周末的落羽松季，公所製作老樹及埤塘周邊地圖，讓民眾來六甲旅遊之餘，能多了解六甲在地風貌。

六甲區公所表示，六甲有珍貴的國家重要溼地菁埔埤，轄內農田、道路、水圳、埤塘、古建築、寺廟交織，別具人文歷史特色風貌，當然也有具特色的老樹點綴其中，這些老樹存在歷史悠久，見證著六甲年代風華。

六甲老樹及埤塘周邊地圖摺頁內容。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

公所這次訪視在地居民，記錄老樹的故事，列出赤山龍湖巖老榕樹、保安宮澳洲茶樹、毛昭川故居木蓮花等轄內17種值得一訪的老樹，地圖中老樹除有故事介紹外，還伴有老樹插畫、公所員工用色鉛筆手繪的老屋插畫，以及區長陳啓榮親題詩詞，讓老樹更顯生命力。

陳啓榮提到，地圖中穿插六甲代表古廟、建築、埤塘、鳥類等，讓民眾走訪老樹地點之餘，亦能順便遊賞附近景點；另外，還結合防空疏散避難點資訊，是一幅多樣化、多功能的導覽文宣地圖。