2022年信義房屋官網「熱搜」社區出爐，全年被點擊、搜尋次數最多的一般住宅社區，以雙北市戶數較多，且較為知名的社區為主，包括新店區美河市、板橋區新巨蛋、淡水區海洋都心No1、新店區玉上園、大安區成功國宅等，都榜上有名，雙北以外則有台中市西屯區鄉林皇居、桃園平鎮的遠雄龍岡No1等入榜。信義房屋分析，交易量大的社區，相對購屋需求量也比較大，搜尋量自然較高，一部分社區兼具知名度，也會吸引網友點擊。

統計顯示，一般住宅去年熱搜前十名的社區依序為美河市、新巨蛋、海洋都心No1、玉上園、成功國宅、碧波白、鄉林皇居、水蓮山莊、南港國宅、宏國大鎮；雙北以外，遠雄龍岡No1也是熱搜排行前段班的社區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前五名的社區，都是量體大、交易量也不少的大社區，而這類大型社區通常因為在售戶數相對多，購屋需求量也大，搜尋量自然會比較高，不過，這並不代表「賣壓大」，因為這些社區都屬於發展頗為成熟的社區，主要是戶數多所致；此外，排行榜中也不乏一些各地比較知名的社區，被網友或消費者搜尋的機會也會比較高。

2022年信義房屋官網「熱搜」社區出爐，全年被點擊、搜尋次數最多的一般住宅社區，以雙北市戶數較多，且較為知名的社區為主。圖為美河市。（圖/信義房屋提供）

而對於有意售屋，或是還在考慮要不要售屋的屋主來說，除了參考坊間房仲網站「熱搜社區」排名，掌握自家在市場上受喜愛的程度，以及目前行情狀況，信義房屋善用全台直營優勢，設計結合實價登錄、房屋熱度的「我家有多夯」賣屋功能，屋主只要輸入自家地址，不僅能掌握方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步計算自家出售預計最快銷售天數，還能看到過去2年內，透過信義房屋出價洽談但尚未購屋的「誠意買方」有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，透過上述目前市面上未曾公開的獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」。

此外，地圖式畫面的設計，也便於使用者查找物件周邊區域的實價登錄行情，頁面中還能切換為「信義正在賣」，一鍵掌握目前正在由信義房屋銷售的周邊物件類型、售價等資訊，有助於提升賣方對售價的掌握度。藉由信義房屋推動數位轉型以來，不斷推出買賣雙方都便利使用的數位工具，希望在買賣屋環節中，能夠提供更透明、清晰的資訊。