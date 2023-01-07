在對一群質疑共和黨執政能力的強硬右翼派做出極大的讓步後，共和黨人麥卡錫（McCarthy）在周六凌晨進行的第15輪投票終於得償所願，當選美國眾議院議長。

麥卡錫在第15輪投票終於贏得勝利，結束了160年來美國最嚴重的國會失靈，但這只是剛開始而已，在共和黨席次過半的情況下，麥卡錫想坐上議長大位仍然面臨此番苦戰，凸顯出將來他要領導一個只取得些微優勢且內部嚴重分化的多數黨，勢必將面臨重重的困難。

麥卡錫最終以216票對211票贏得眾院議長選舉，他能夠以不到過半的218票當選，只是因為其所屬的共和黨中有5個人沒有投票，他們既不支持麥卡錫，也不支持另一位競選者。

麥卡錫最後同意強硬派提出的要求，即任何眾議員隨時都可以要求罷免他，當他試圖就政府撥款、政府債務上限等關鍵議題推動法案通過時，這將大大削弱其掌控的權力。共和黨眾議員Ralph Norman表示：「我們得到了革命性的東西」，Norman在本周大部分的投票中都反對麥卡錫出任議長，但最後投票支持他。

共和黨在去年11月的中期選舉表現不如預期，只以222席對212席取得些微的多勢優勢，這讓反對麥卡錫領導的強硬右翼派獲得巨大的權力。