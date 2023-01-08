嘉義縣長翁章梁參觀棒壘球園區設施。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣棒壘球園區位於高鐵大道及太保市保鐵二路附近，鄰近高鐵站區，今天舉行揭牌儀式，現場數百名慢壘參賽球員一起歡慶，縣長翁章梁表示，棒壘球園區提供嘉義地區喜歡慢壘球運動的朋友有專屬場地可使用。

嘉義縣棒壘球園區由嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、嘉義縣體育會理事長羅信富等人揭牌啟用，嘉義地區百餘支壘球隊受惠。

縣府表示，嘉義縣棒壘球園區緊鄰高鐵與快速道路，總占地面積3.2公頃，園區內有2座標準慢速壘球比賽場地，有夜間照明設備，民眾晚上也可以到球場運動。

另外規畫投捕打擊練習區等相關全新設施，慢速壘球運動員可使用，也提供嘉義縣少棒球隊訓練或比賽，帶動區域性運動產業發展。

未來第2期工程將增設球員區頂棚、工作人員、選手及眷屬使用的辦公室交誼廳等室內空間，還會增設公共廁所，讓球場設施更完善。

嘉義縣棒壘球園區啟用，球隊下場打球了。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣棒壘球園區緣於羅信富有感縣內推動壘球運動，卻沒有專屬場地可用，3年前向立委蔡易餘尋求協助，經數次開會敲定場地需求，並與縣府合作，向中央爭取3500萬經費，縣府自籌近千萬，籌建棒壘球園區。

翁章梁表示，嘉義縣1年舉辦近700場壘球比賽，卻沒有壘球運動的專屬標準場地，因此地方與中央通力合作，以4000多萬的經費興建標準規格場地，如今有完善的場地，更能向鄉親推廣運動習慣，以後也能舉辦全國性比賽，讓嘉義縣的體育發展邁進一大步。