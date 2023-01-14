嘉義縣棒壘球園區8日熱鬧揭牌啟用，事後卻被嘉義縣議員何子凡指出有許多明顯缺失，包括外野坑疤不平、練習區水泥鋪面龜裂、隆起，2座球場僅1間流動廁所，無公共洗手、洗滌設施等，縣府回應表示，目前棒壘球園區屬1期工程，2期工程正式申請建照中，設施缺乏部分在2期工程皆有規畫，且1期全場地仍在保固期間內，已請廠商針對缺失改善。

嘉義縣議員何子凡質疑棒壘球園區粗製濫造，並點出多項缺失。（取自何子凡臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

何子凡質疑棒壘球園區粗製濫造，並點出多項缺失，包括外野坑疤不平如工地，外野植草、養護嚴重不佳，雜草入侵，內野邊線外人工草皮鋪設不平整，全壘打牆內外無高低差及排水設施，練習區水泥鋪面伸縮縫隙預留不足產生龜裂、部分隆起，全壘打牆外遺留多處工程推置土方、無球員休息室等。

縣府回應，嘉義縣棒壘球園區工程基地面積3.2公頃，全區土壤採原地土壤挖掘回填，無另外購土回填，一切按照工程圖施工，目前由嘉義縣體育會慢速壘球委員會接管維運，因部分草皮受季節影響導致養護狀況不佳，已請廠商加強養護作業。

園區基地全區排水規畫依審查的出流管制計畫進行施工，包含滯洪池及排水設施，球場的內外場區高程已在施工期間測量控制，雨水將流往後方草溝經滯洪池流出場外，後續會在雨季期間持續觀察排水狀況。

縣府說，慢速壘球委員會考量球賽結束後，需要對場地土壤進行修復，因此在全壘打牆外遺留部分土石及紅土，做為日後整地用途，為保障賽事及球員安全，比賽前請維管單位務必留意場地內土石平整，不讓石塊等雜物遺留場上。

至於外場外圍留下部分的空地，將可讓後續維修車輛進出通行順暢；混凝土刷毛地坪裂縫，屬乾縮裂縫，目前全場地仍在保固期間內，已請廠商辦理改善。

嘉義縣議員何子凡指2座球場辦理賽事竟一間流動廁所，也無設置公共洗手、洗滌設施。（取自何子凡臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

另考量比賽球員需求，目前園區內設置臨時廁所，2期工程將會添增廁所、洗手洗滌設施、球員休息及場邊觀賽簡易遮蔭設施，教育處已完成工程發包、申請建造照，會盡快讓2期廠商盡速進場施工。