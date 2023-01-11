民雄鄉台1線與中山路、工業一路口為科技執法路段，4個月舉發1899件，有機會成為嘉義縣交通違規取締金雞母。( 嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日前警方已在鄰近阿婆灣的305.8K處完成設置固定式雷達測速照相桿，昨1月10日正式啟用執法。( 嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為積極防制台3線重機交通事故，縣警局自去年4月起針對澐水至大埔路段展開加強執法作為。( 嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣現有測速照相桿20處，去年2022年共舉發超速違規2萬2341件，其中159線南壇段水月橋舉發4987件最多，台19線73.1K處六美國小2534件次之，台1線277.51K水上南靖段2304件排名第3，不過去年有10處科技執法路段陸續上線，民雄鄉台1線與中山路、工業一路口4個月就舉發1899件，取締件數偏高，有機會成為嘉義縣交通違規取締金雞母。

嘉警縣警察局交通隊指出，159線南壇段水月橋測速照相桿自設置以來，取締件數都居高不下，分析因該路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，雖限速60公里，但道路筆直，駕駛人易踩油門加速，導致車速超過70公里而被拍照取締，荷包因此失血。

另去年在中央經費補助下，警局增設10處路口多功能科技執法設備，11月起加入交通執法行列，至年底共舉發違規4115件，其中以民雄鄉台1線與中山路、工業一路口舉發1899件最多，太保市159線與嘉64線路口舉發659件第2，中埔鄉忠義路與大義路口舉發550件排第3。

交通隊進一步統計，科技執法所偵測舉發違規項目，除超速、闖紅燈（含紅燈右轉)外，以「不遵守標誌標線號誌指示行駛」607件最多，「在多車道左轉彎不先駛入內側車道」308件次之。

另為積極防制台3線重機交通事故，縣警局自去年4月起針對澐水至大埔路段展開加強執法作為，密集實施「監、警、環」聯合稽查、移動式測速、反制追焦熱點、行動巡航蒐證等多元勤務措施，以精準執法方式，強力取締無照、越級駕駛、超速、跨越雙黃線及不當連續超車等違規，經統計交通事故件數已較2021年同期降低27％。

日前警方已在鄰近阿婆灣的305.8K處完成設置固定式雷達測速照相桿，昨1月10日正式啟用執法，特別提醒用路人行經該路段時，請確實依照規定40公里速限，切勿有飆速、壓車等危險駕車行為，以免超速受罰。