台北生活便利、工作機會多，吸引不少年輕人北漂，屏東一名女網友表示，今年才出社會，一個月薪水為3萬3千元，她很嚮往北部的工作機會、福利等，心動地想上台北，卻被高額的房租打退堂鼓，她問「月薪多少大家願意北漂？」網友一致認為，在台北薪不到4萬，還是留在家鄉。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年大學畢業，是社會新鮮人，月薪為3萬3千元。她在求職網站搜尋北部的工作，發現不僅工作機會多，公司福利、環境和前景都優於南部，但房租卻貴得離譜。

原PO表示，找到一間位在北市松山區，靠近捷運站約4坪大的套房，一個月租金要9500元，她問「多少月薪大家會願意北漂到台北？」

貼文曝光，網友紛紛阻止她，「住台北月薪至少4萬，不然根本不用活，且外食很貴，除非你願意在廁所煮飯，不然還住家裡比較省喔」、「沒4萬以上都建議不要，台北1萬只能租小得要死的分租套房，且求職網上面的福利看看就好」、「台北最少4萬以上，若低於4萬，那留在家鄉比較好」、「台北真的沒多好，不要漂了，從錢淹腳看到整個退潮變乾涸的沙漠」。