男性投入照服產業，以專業贏得被照顧者及其家屬的信任，成為長照產業的新生力軍。（台中市政府提供）

實作課程，營養膳食與備餐原則。（台中市政府提供）

台灣將邁入超高齡社會，台中市政府勞工局因應長照就業市場人力需求，積極培訓照顧人力，今年度共辦理26班照顧服務員訓練班，並納入性別平等相關課程。勞工局說，讓男性也投入照服產業，以專業贏得被照顧者及其家屬的信任，成為長照產業的新生力軍；結訓後已輔導284人投入日照中心或居服單位就業。

勞工局長張大春表示，長照產業以往都是以女性為主，透過照顧服務員訓練，藉由性別意識培力提升照服員性別意識及敏感度，跳脫性別角色框架，使愈來愈多男性投入，成為照顧服務體系人力發展重要來源。

張大春舉例說，33歲的「小蔡」原在軍中從事飛機修護工作，退伍後對照顧服務員工作產生興趣，報名參加勞工局委託弘光科技大學辦理的照顧服務員訓練課程，參訓期間積極學習各種實作技術，也竭盡所能協助同學，大家對他讚譽有佳，結訓後順利在長照機構擔任照顧服務員，除將課堂所學的知識應用於職場，更不斷鞭策自己在工作閒暇之餘精進照顧服務相關技能，成為更好的照顧服務專業者。

勞工局指出，針對結訓後學員就業媒合，台中市就業服務處連結中央資源提供「缺工就業獎勵方案」，凡經就業服務站推介、媒合投入日照中心或居服單位從事照顧服務工作的求職者；依受僱期間每月可領取5000元至7000元缺工就業獎勵，最長發給18個月。

勞工局強調，在職期間取得照顧服務員單一級技術士證照者，可申請勞工局勞工藝級棒獎勵2000元，鼓勵及促進有意願從事照顧服務工作的失業、待業者投入長照產業並穩定就業。